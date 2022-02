PM PEKINGIS ⟩ Tugevad tuuled ei lasknud mäesuusatajaid Pekingi olümpial starti, Norra äss nimetas võistlusjuhti diktaatoriks

«Selliseid otsuseid ei saa nii vastu võtta, nagu praegu juhtus. Infoliikumises valitseb siin täielik kaos ja jääb mulje, et [võistlusjuht] Markus Waldner käitus nagu diktaator. Tippsportlasena on väga raske püsida konkurentsis, kui ma ei tea, kas saan teha enda treeningkatseid või mitte,» ütles Jansrud Eurospordile. «Kõik valdkonnaga seotud inimesed teavad, kaasa arvatud ka mina, et on suur vahe nende vahel, kes on saanud kolm või kaks võimalust.»