GALERII ⟩ Vaata Kelly Sildaru lennukaid trikke Big Airi treeningul

Kui pargi- ja rennisõidus on Sildaru kindel medalipretendent, siis Big Airis oleks poodiumile pääs suuremat sorti üllatus. Neljapäeval toimunud pressikonverentsil ütles Sildaru, et tal on Big Airis kõige väiksemad ootused.

«Selles mõttes on parem jah, et Big Air on esimene ala. See on neist kõige lihtsam. Mul endal on ka Big Airi suhtes väiksemad ootused ja seega on lihtsam seal oma sooritust teha. See on hea soojendus olümpiaks,» lausus ta.