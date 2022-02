PM PEKINGIS ⟩ Kevin Maltsevi ärevad minutid: ma pole siiamaani maha rahunenud

Kes ajalugu mäletab, see mõistab, miks kutse kontrolli Maltsevis kõhedust tekitas. Sai ta ju neli aastat Pyeongchangis millimeeter liiga suure saapa eest disklahvi.

«Tehti täiskontroll, järjekordselt. Pulss on laes, ma pole veel siiamaani maha rahunenud. Kui suusad jalast sain, võtsid kohalikud kohe õlast kinni ja kutsusid kontrolli. Ütlesin, et tulen, aga võtan enne maski. Nad hakkasid karjuma, sest ei saanud aru, et maski võtan. Ent kontrollija oli ise ka väljas ja rahustas olukorra maha,» rääkis Maltsev.