Olümpiaraadio ⟩ Margus Ader: tuul jääbki laskesuusatajaid segama ning õnnefaktor mängib läbi terve olümpia

Laskesuusavõistlus toimus tugeva tuule käes ning selle vaibumist pole mõtet oodata. «Väga suure tuulega on õnnefaktor oluliselt suurem kui keskmise tuulega või tuuletu ilmaga. Trahviringide ja varupadrunite hulk näitab, et tuult Pekingis jagub. Ning see tuul jääb sportlasi segama olümpiamängude lõpuni, õnnefaktor mängib läbi terve olümpia.