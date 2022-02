Norra teatenelik rikkus kallistamisega reegleid, Johannes Bö-d võib oodata karistus

Norra teatenelikule pandi enne võistlust kallistamiskeeld, kuna Johannes Thingnes Bö kuulub lähikontaktsete hulka. Norralane ise pole haigestunud, ent on teravama tähelepanu all.

Pärast finišit otsustasid kaaslased ikkagi oma ankrumehega kallistada, ent seda ainult ühel tingimusel. «Mul pidi olema ees tugev kaitsemask. Nõnda tundsin end turvaliselt ja olin kindel, et ei nakata kedagi teist,» lausus Bö.

Värske olümpiavõitja teab, et teda võib oodata nüüd karistus, ent see teda ei häiri. «Ma arvan ehedat tähistamist ei tohi spordist ära kaotada. Olime just võitnud olümpiakulla ja seda tuleb võistkonnaga tähistada,» lisas Bö.