Neljakordne olümpiavõitja ei tule Pekingis avadistantsil starti

35-aastane Cologna on teatanud, et käimasolev hooaeg jääb tema karjääris viimaseks. Olümpial jääb tal aga avadistants vahele. Põhjus on lihtne: Cologna saabus Hiinasse alles reedel ning kaks päeva hiljem olümpiaareenil starti tulla pole kõige õigem plaan.

Lisaks on teada, et Cologna ei stardi ka olümpia viimasel distantsil ehk meeste maratonil. Küll aga ei tohiks olla kahtlust, et ta teeb kaasa meeste teadesõidu.

Cologna pole tänavu MK-sarjas esikümnesse murdnud, tema parimaks on olnud 15. koht 31. detsembril toimunud Obertsdorfi 15 km vabatehnika ühisstardist sõidus.