PM PEKINGIS ⟩ Esialgu finaali ukse taha jäänud Hiina avas Pekingi olümpial kullaarve

Kuigi võit oli magus, tuli see napimast-napimalt. Hiina ankrumees Dajing Wu edestas itaallast Pietro Sighelit kõigest 0,016 sekundiga ehk maakeeli veerandi uisuteraga.

Pronksi said kaela ungarlased, kelle kullajaht lõppes kuus ringi enne lõppu, kui nad kanadalastega kokku põrkasid. Selles õnnetuses kaotas väärtuslikke sekundeid ka Itaalia, kelle uisutajal tuli teha mõned akrobaatilisemad liigutused, et jääle prantsatamist vältida.

«See on väga suur kergendus. Ma olen viimase nelja aasta jooksul liiga palju pidanud läbi elama, nüüd me realiseerisime oma unistuse kohe esimesel päeval,» sõnas ankrumees Wu, kes tõi 2018. aasta Pyongchangi mängudelt Hiinale nende ainsa kulla.

«Iga päev, kui me trenni lõpetame, siis on meil veremaitse suus. Aga võiduhetkel oli see kõik seda väärt. Me saavutasime soovitu,» lisas Kexin Fan. Lisaks said kuldmedali kaela Ziwei Ren ja Chunyu Qu, eelringides uisutasid Hiina eest veel Yuting Zhang ja Long Sun.

Itaalia hõbedases võistkonnas tegi ajalugu oma üheksanda olümpiamedali võitnud 31-aastane Arianna Fontana. Lühiraja kiiruisutamises pole kellelgi teisel nõnda palju autasusid ette näidata.

«See on päris tore, tegelikult lausa päris äge. Ma olen 31-aastane ja olen oma viiendatel olümpiamängudel. See on Pekingi mängude esimene päev ja saada kohe medal... see on uskumatu,» lausus itaallanna, kelle auhinnakapis on siis nüüd üks kuld, kolm hõbedat ja viis pronksi.

Mõistagi uuriti temalt ka, mis tunne on mööduda olümpiamedalite arvestuses ala suurtest Viktor Ahnist ja Apolo Onost. Fofana vastas aga, jalad maa peal: «Ma olen lihtsalt väga kaua skeenes sees olnud. Ma olen väga õnnelik, et olen pikalt nendega sama pulga peal olnud ja nüüd siis ühe võrra ees. Aga see ei tähenda, et ma olen parem. Nemad olid parimad, kui nemad uisutasid, ja see ei muutu iial. Lihtsalt aeg on edasi läinud.»

Mõistagi kaasnes lühiraja kiiruisutamisega ka ala tavapärane draama: suurfavoriit Lõuna-Korea pudenes kukkumise tõttu konkurentsist juba veerandfinaalis, hollandlasi tabas sama saatus poolfinaalis.