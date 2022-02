Iluuisutamise üks suuremaid tähti pole veel Pekingisse jõudnud?

27-aastane Hanyu on 2014. ja 2018. aasta iluuisutamise meeste üksiksõidu olümpiavõitja ning ei taha vähemaga leppida ka tänavu. Just seepärast ongi ta kuulutanud, et kavatseb esimese sportlasena võistlustel teha neljakordse axel-hüppe.

Kuigi viimastel andmetel on Hanyu Pekingisse kohapeale jõudnud, siis võistkonnavõistluse jättis ta vahele. Samas on spordisõbrad tõstatanud küsimuse, et kas keegi on Hanyu’d Hiinas kohapeal ikkagi näinud. Meeste üksiksõidu programm algab teisipäeval.