Johaug vastas eksperdile, kes viskas nalja, et supervormis norralanna teeb teatesõidus neli vahetust

Just teiste sportlaste tulemuste taustal on spetsialistid hakanud kahtlema, kas Norra naiskond suudab kaitsta 2018. aasta teatesõidu olümpiakulda. Pyeongchangis kuulusid kuldsesse nelikusse Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga ja Marit Björgen.

Johaug oskas selle nalja peale vaid naerda ja vastas: «Seda küll ei juhtu. Nüüd on distants 5km, see on teistsugune võistlus. Näeme, kas Heidi Weng suudab tagasi tulla või mitte. Teatesõit on teatesõit.»