Karjääri parima suusavahetusega sõidu teinud Alev: murdsin suusakepi, ent suutsin mõne suure sõitja ära võtta

Eestlane tunnistab, et on kindlasti elu parimas vormis ja see lubab järgmistel võistlustel veelgi kõrgemaid eesmärke panna. Suusavahetusega sõit oli mehele rohkem seisundi kontrollimiseks.

«Minu eesmärk on endiselt sama ja püsinud juba kaks aastat. Mass-start pole minu ala. Eesmärk on endiselt koht 20 parema hulgas ja kõikide asjade kokkulangemisel on see võimalik. Suusatamine koosneb siiski mitmetest faktoritest ja eks ole näha edaspidi,» lõpetas enesekindel Alev.