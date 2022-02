Esmakordselt olümpiavõitjaks kroonitud Bolšunov: minu emotsioonid on hetkel kirjeldamatud

Bolšunov suutis koos Iivo Niskaneniga konkurentidelt eest sõita klassika poole teisel ringil. Üheskoos töötades suurendati järjepanu edu peagrupi ees ning pärast suusavahetust läks venelane omateed.

Lõpuks finišeerus Bolšunov uhkes üksinduses ja sai Venemaa Olümpiakomitee lippu suusastaadionil lehvitada. Tema edu koondisekaaslase Denis Spitsovi ees oli lõpuks 1.11 ning pronksi võitnud Niskaneni ees 2.00,2.

«Minu emotsioonid on hetkel kirjeldamatud. Mulle pole veel kohale jõudnud, et olen olümpiavõitja. Eriti arvestades möödunud kuud, kus minu enesekindlus täielikult kadus. Olen väga õnnelik ja tänulik, et suutsin ideaalse sõidu kokku panna,» lausus värske olümpiavõitja Venemaa meediale.