OLÜMPIARAADIO ⟩ Kaarel Nurmsalu: Eesti suusahüpete siht peab olema 2026. aasta olümpial meeskonnaga Soomet edestada

Nurmsalu nimel on 2014. aasta Holmenkolleni MK-etapi 6.kohaga Eesti suusahüppajate parim rahvusvaheline tulemus. Pärast karjääri lõpetamist on ta võtnud enda kanda täiesti mitteametliku ametikoha, olles Eesti parimate suusahüppajate konsultant, kellega võib rääkida täpselt sellest, mis parajasti hingel.

«Kas minu suhtlus Artti ja Keviniga just igapäevane on, aga hooaja keskel aegajalt ikka räägime. Reeglina siis, kui on midagi pahasti, sest kui läheb hästi, on jutustajaid teisigi ja ma proovin sel ajal mitte torkida. Aga eilegi tegime 15-20 minutit pika videokõne, võib-olla sain neile natuke nõu ja mõtteid anda,» rääkis Nurmsalu. «Mina soovin, et Eesti suusahüpetel läheks hästi. Kui saan kuidagi aidata, siis teen seda.»