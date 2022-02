Rootsi suusakoondis pole Pekingis rahul: küll on stardiaeg kehv, küll on liiga vähe busse

«Oleme tiimiga rääkinud võistluse varasemaks liigutamise palve esitamisest. Samas ma ei arva, et see olümpiat arvesse võttes võimalik oleks. Kui tegu oleks MK-etapi või MMiga, oleks seis teine. Ajakava oli juba aasta aega tagasi teada, aga nüüd on aeg võistlusteks,» rääkis Byström SVT-le.

«Meil on temperatuurilimiidid, aga ma ei tea, kas tuulekülma arvestatakse. Kui FIS ütleb, et väljas on -17, aga tuulekülm on -35, siis mis me tegema peame?» lisas ta.

«Oleme saatnud taotluse, et busside arvu suurendataks. Neis on sildid, et kõrvuti ei tohi istuda, aga lõpuks on bussi peal nii palju inimesi, et nad peavad kõrvuti istuma, mis on päris halb. Need sõidavad iga poole tunni tagant. Minu arvates on see liiga harv,» rääkis Byström Dagbladetile.