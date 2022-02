FIS selgitas, miks ei karistatud olümpiavõitjaks tulnud Bolšunovit

«Märkasime seda episoodi koheselt. Kohtunikud jälgisid hoolikalt, kas see segab Kläbot suuskade vahetamise ajal. Oli selge, et midagi sellist ei juhtunud. Johannes nägi keppi ja eemaldas selle ise. Seetõttu polnud kohtunikelt mingit reaktsiooni tarvis,» rääkis Mignerey NRK-le.

«See ei seganud kedagi. Pole vaja sellest suurt asja teha. See on tavaline, et suusad ja kepid libisevad kastist välja. Kui see oleks võistlust mõjutanud, olnuks kõik teisiti,» lisas ta.