Johaugi dopingupatt tuli taas teemaks, kuid suusakuningannal on kama kaks

Nimelt meenutas väljaanne The Guardian oma sõitu kirjeldavas loos, et Johaugi on varasemalt dopingu eest karistatud. Nimelt jäi ta 2016. aasta oktoobris vahele keelatud aine klostebooliga ja pidi lõpuks kandma 18-kuulise võistluskeelu.

«Mind ei huvita see. Need asjad ei jää mulle külge. Las nad mõtlevad, mida tahavad, kirjutavad, mida tahavad. Mina olen endaga rahus ja tean väga hästi, mida teen. Olen selle asja juba kirstu pannud ning kaane sulenud. Vahet ei ole, mis sa teed, alati on inimesi, kes sind toetavad ja on neid, kes on sinu vastu. Selline on elu,» vahendab VG Johaugi sõnu.