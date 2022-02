Arvestades, et Pekingi taliolümpial võistlev väliseestlasest mäesuusataja Kaitlyn Vesterstein pole varem osalenud ühelgi MK-etapil ega tiitlivõistlusel, on fakt, et ta jõudis suurslaalomi mõlemal laskumisel finišisse, ikkagi aplausi väärt. Nagu ka lõpuprotokollist vastu vaatav 35. koht.