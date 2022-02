VIDEO ⟩ Ebaõnn rikkus Kelly Sildaru olümpiadebüüdi

«Mul ei olnud selgelt plaani finaali jõuda. Kui aga teise hüppe ära maandusin ja punkte nägin, sain aru, et mul on võimalus ikkagi finaali pääseda. Siis tekkis ootus ja lootus. Tegingi oma asja ära, aga kahju, et suusk jalast tuli,» sõnas Sildaru.

«Tegin oma osa ära ja kõik tuli välja, aga suusk tuli jalast ära, mis polnud minu süü. Kurb, et varustus mind alt vedas. Pigem on see harv nähtus, et suusk heal hüppel jalast tuleb, aga seda tuleb ikka aeg-ajalt ette.»