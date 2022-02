VIDEO ⟩ Sildaru suurim konkurent tegi raskes seisus seda, mida eestlanna ei suutnud

Otsustava hüppe järel näitas 18-aastane sportlane otse-eetris, et tema õlult langes suur koorem. Vaata videost kõiki kolme Gu laskumist:

Pekingi mängude eel oodatigi alasiseselt just Gu ja Sildaru duelli. Tõsi, Big Air on eestlanna nõrgim külg – medalimängu sekkumine olnuks pigem väike ime. Ent renni- ja pargisõidus on mõlemad kõrges mängus.