PM PEKINGIS ⟩ Miks Sildaru olümpiadebüüdi rikkunud suusk ikkagi jalast tuli?

Sildaru tegi küll kvalifikatsiooni kolmandal katsel korraliku soorituse, mis viinuks ta ka kindlalt finaal, kuid paraku tuli maandumisel suusaklamber lahti. Korralikult sooritatud hüppe puhul seda väga tihti ei näe, kuid midagi enneolematut see ka pole.

«Suusal on taga pidurid. Kui sa maandud selg ees ja kehaga natukene ette poole, võivad need lahti tulla. Pidurid lähevad vastu lund ja kuna liikumissuund on vastupidine, võib väikene pidurite alla vajumine suusa lahti visata,» selgitas Ustav.