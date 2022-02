PM PEKINGIS ⟩ Isolatsioonihotellis istuma pidanud Külm: see oli minu elu raskeim võistlus

«Oli väga raske. See oli minu elu raskeim võistlus,» lausus Külm alustuseks ning tunnistas, et isolatsioonihotellis elamine jättis tänasele võistlusele ka jälje. «Ega ta lihtne pole seal lihtsalt olla ja mitte trenni teha. Lisaks veel see kõrgus ja külm ilm. Kõik asjad kokku teevad võistlemise raskeks.»