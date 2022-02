TIPPHETKED ⟩ Haruldase saavutusega hakkama saanud Herrmann: imeline, et mind saab kutsuda olümpiavõitjaks

Kaheksanda stardinumbriga rajale tuisanud Herrmann valis 15 km distantsi alguses rahulikuma tempo. Seda ennekõike, et tema kirstunaelaks olevad lasketiirud võimalikult täpselt läbitud saaksid. Tegelikult näitas Herrmann juba hooaja jooksul, et võib individuaalis poodiumile kerkida, sest Östersundis teenis sakslanna kolmanda koha.

«Imeline, et mind saab olümpiavõitjaks kutsuda. See oli minu unistuseks, ent ma ei uskunud, et see võib individuaalis juhtuda. Keskendusin terve sõidu ainult lasketiirudele. Proovisin võimalikult palju energiat säilitada ja kõik õnnestus ideaalselt. Minu unistus on nüüd täitunud,» lausus värske olümpiavõitja.