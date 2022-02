Laskesuusakaunitar Wierer andis Zhangjiakou võistluspaigale kohutava hinnangu

«Siin on hooaja kõige hullemad olud. Kui tavaliselt on sarnast külma mõnes võistluspaigas paar päeva, siis siin koguni kolm nädalat. Me lihtsalt ei suuda panna piisavalt riideid võistlusvormi alla, et soojas võistelda,» lausus Wierer pärast 18. kohaga lõppenud võistlust.