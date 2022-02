Olümpiaraadio ⟩ Venelaste 15-aastane imelaps Valijeva ilmselt kahe aasta pärast enam ei uisuta

«Jaanuaris Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel nägime venelaste medalipidu, aga õnneks maailmas neile ikka konkurente leidub. Tõsi, naiste üksiksõit tuleb välja jätta, seal on venelannade ülekaal kindel ja selge.

Aga paarissõidus tuleb väga huvitav võitlus Venemaa–Hiina. Meeste üksiksõidus ootan Jaapani ja USA sportlaste vahelist madistamist, loodetavasti sekkuvad mängu ka Kanada uisutajad. Samuti pole venelased liidrid ka jäätantsus, vaid soosikuteks on USA ja Kanada. Peale naiste üksiksõidu on kõik ülejäänud alad põnevad,» kõlasid Lilenderi järeldused võistkonnavõistlusest.

Venelannad eesotsas 15-aastase Kamila Valijevaga on rivaalidest selgelt üle, sest valdavad hiilgavalt neljakordseid hüppeid, mis teistele jõukohased pole. «Kus on Jaapani ja Lõuna-Korea talendikad ja kiitsakad neiud, kes neljaseid hüppavad? Mis takistab? Arvan, et treeningmeetod, sest nad ei ajasta lapsi nii varajases eas hüppama. 15-aastane Kamila Valijeva suure tõenäosusega enam kahe aasta pärast ei uisuta, aga 18-aastane jaapanlanna võib ka nelja aasta pärast endiselt tippspordis olla.

Vahe tulebki treeningsüsteemist, et muu maailm ei pressi noori liiga vara liiga raskelt tegema. Venemaal on hästi suur laste tung iluuisutrennidesse. Nad saavad teha valiku. Lisaks tugevad treenerid ja hästi palju jääaega. See ongi nende edu alus. Euroopas on hästi väikesed riigid. Meil pole nii palju jäähalle ega inimressurssi, keda dresseerida. Seetõttu Euroopa riikide tulemused kannatavadki,» rääkis Lilender.

Kanal 2 iluuisutamise olümpiaülekannete ekspert-kommentaator Lilender märkis ka, et kolmandat korda olümpiakavas olnud võistkonnavõistluse populaarsus iluuisumaailmas ülearu suur ei ole. «Vähe on riike, kel on neli ala välja panna ja saavad seal osaleda. Kui ma poleks ise teleülekannet kommenteerinud, poleks ma seda vaadanud. Individuaalvõistlused on ikka iluuisutamisprogrammi põhirosin,» lausus Lilender.

Olümpiaraadios oli ka intervjuu Big Air hüpetes kõigest 17. kohaga leppinud Kelly Sildaru ning tema treeneri Mihkel Ustaviga. «Esimene hüpe läks kahjuks aia taha, teine oli päris hea ja kolmas oleks olnud ideaalne, aga juhtus nii. Kurb on, kurb on. Suusa äratulemine loetakse kukkumiseks, kuigi Kelly sõitis hüppest väga professionaalselt välja ka ühe suusa peal,» sõnas Ustav pärast võistlust.

Sõna saavad ka laskesuusatajad Tuuli Tomingas, Regina Oja ja Susan Külm. Teisipäevastele startidele vaatavad otsa murdmaamehed Marko Kilp ja Henri Roos ning laskesuusatajad Kalev Ermits ja Raido Ränkel.