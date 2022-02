VIDEO ⟩ Grusiin täitis 12 aastat pärast nõo surma olümpial suure unistuse

Saba mõtles sel nädalal Nodarile, kuid ei tundnud võistlusel hirmu ning tunnistas, et tahtis Gruusia kelgutamissporti elus hoida. Kumaritašvili perekonna spordilembus on enam kui veerand sajandi pikkune. Saba vanavanaisa Aleko juhtis Gruusia esimese kelguraja ehitamist 1970ndatel.

Tema laps ja lapselapsed kasutasid selle igati ära. Saba vanaisast Felix jõudis koguni Euroopa juunioride meistrivõistlustele. Saba onu, traagiliselt hukkunud Nodardi isa, võitis napilt enne NSVLi lagunemist üleliidulised noorte meistrivõistlused. Paljud pereliikmed, sealhulgas Saba isa, on sellest ajast alates juhtinud Gruusia kelgutamise föderatsiooni.

Nagu Nodar, nii jõudis ka Saba kelguspordini perekonna mõjutuste tõttu ja varases eas. «Arvan, et nad tahtsid seda rohkem kui mina,» vihjas ta perekonna mõjutustele, kuid lisas, et ka Nodari edu oli üks põhjustest.