PM PEKINGIS ⟩ Valuga võidelnud Selevko: proovisin seda küll tõrjuda, kuid kartsin ikkagi kukkuda

Selevko, kelle isiklik tippmark lühikavas on 80.87, tunnistas pärast etteastet, et vigastada saanud õlg mõjutas tema sõitu tuntavalt. «Käe liikuvus polnud teibi ja valu tõttu see, mis peaks ja see mõjutas ühtlasi kogu keha liikuvust. Proovisin valule mitte mõelda, sellest üle olla, seda tõrjuda, aga kuna liikuvus polnud see, mis peaks, oli kogu aeg hirm kukkuda,» tunnistas kaskaadil ka tasakaalu kaotanud, ent siiski püsti jäänud iluuisutaja.