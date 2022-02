Suurima konkurendi sõnad kütsid Johaugi üles

Naljaga pooleks võib öelda, et Karlsson kutsus mõned päevad enne olümpia avavõistlust ise kurja karja. Rootslanna sõnas suusavahetusega sõidu eel, et kuna ta on veidi pikem kui Johaug, sobivad Pekingi olud talle paremini. Praktikas see aga nii polnud.

«Nüüd võime selle üle naerda. Aga kuulsin Fridat ütlemas, et tal on eelis, kuna ta on pikem. Olen nüüd paganama rahul, et võitsin. Tore, et meie, pisikesed, oleme kiireimad!» rääkis Johaug lõbusalt.