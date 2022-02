Norra koroonasuusatajat pääsesid viimaks karantiinist. Mis saab olümpiast?

Mõlemad suusatajad pidid Itaalias Seiser Almis – seal peeti olümpiaeelne laager – veetma karantiinis kümme päeva. Norra koondise arst Ove Feragen kinnitas eile õhtul VG-le, et Weng ja Kalvå on mõlemad jõudnud kodumaale. Tema sõnutsi said sportlased saapamaal juba isolatsiooni lõpus vaikselt treenida.

«Rusikareegel on, et enne Pekingisse sisenemist tuleb anda neli negatiivset koroonatesti. Need tuleb teha nelja päeva jooksul enne äralendu,» oli Ferageni vastus küsimusele, mis seis on Wengi ja Kalvå olümpialootustega.