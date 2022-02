VIDEO ⟩ Meeste iluuisutamise vabakavas püstitati uus maailmarekord

Pärast edukat kava näitas kolmekordne maailmameister välja ka võimsaid emotsioone. «Ma ei tea, mis mind tabas. Ma ei tee tavaliselt selliseid asju, aga see lihtsalt tundus õige. Ma ausalt öeldes väga ei mõelnud. Ma olin lihtsalt väga õnnelik ja sellepärast see tuligi ilmselt välja,» seletas Chen.

«Tegu on kahekordse olümpiavõitjaga. Vahet ei ole, mida ta tulevikus teeb, ta on alati tõeline iluuisutamise ikoon ja aegade üks paremaid, kui mitte kõige parem. On suur au olnud temaga koos samal ajal elada ja näha, mida ta on jää peal teinud,» rääkis Chen.