Sportlane sai koroonapositiivsena olümpial võistelda

Ometi uurisid Hiina terivseametnikud mõned tunnid hiljem Gilli antud proovide CT-väärtusi ja otsustasid, et tema näitajad jäävad aksepteeritavasse vahemikku. See tähendas, et austraallased said võistlemist jätakta ja võitsid järgmises kohtumises 9:6 Šveitsi.