OLÜMPIARAADIO ⟩ Nii head šanssi kui praegu, pole Soomel hokikulla võitmiseks olnud mitte kunagi!

«Paremat võimalust pole Soomel olümpiavõiduks olnud. Finaalikoht oleks ka kõva saavutus, aga kuldmedal poleks üllatav. MM-tiitleid on Soome viimastel aastatel võitnud ja turniiri võitmine ei ole nende jaoks midagi uut. Ning olümpiaturniiri koosseisud ei erine MM-ide omadest ülearu palju. Soome läheb kindlasti olümpiatiitlit võitma,» rääkis Koitmaa.

Villem-Henrik Koitmaa. FOTO: Raul Mee

«Venelased on võtnud KHL-ist palju kolmikuid, aga olukord pole võrreldav 2018. aasta Pyeongchangi olümpiaga, kui toonase peatreeneri Olegs Znaroksi käe all oli käekiri palju selgemalt välja kujunenud. Venelaste plaanid olid toona palju selgemad. Praegu mitte, sest alles aasta alguses vahetati treenerite staap täies koosseisus välja. See võib rütmi häirida.»

Mida arvata Kanadast? «Kõige suurem küsimärk on, kuidas saab oma mängu käima Kanada. Kuigi ükski mees hetkel NHL-is ei mängi, on NHL-i kogemust Kanada võistkonnas 4500 kohtumise jagu, mis on olümpiaturniiri kõige kõrgem näitaja. Alustame kaptenist Eric Staalist, kes oli kaua aega ka Carolina Hurricanesi kapten ning on 37-aastasena karjääri lõpusirgel.»

Koitmaa hinnangul on Kanada üks eelis ka olümpiaturniiri formaat, sest alagruppidest ei kuku keegi välja, vaid kõik 12 võistkonda pääsevad sõelmängudele, mille eel moodustatakse alagrupis näidatud tulemuste põhjal pingerivi. Neli esimest pääsevad otse veerandfinaali, ülejäänud alustavad 1/8-finaalist.

«Põhja-Ameerika koondistele, kes erinevalt Euroopa tippmeeskondadest hooaja keskel Euro Hockey Tour raames koos ei käi, tuleb see formaat kindlasti kasuks. Me näeme seda ka MM-idel, kus Põhja-Ameerika meeskonnad end tasapisi käima saavad. Mullugi ju alustas Kanada MM-i kolme kaotusega, aga ei jäänud alla kellelegi ja tuli maailmameistriks,» meenutas Eesti koondise väravavaht.

Koitmaa hinnangul ei muudaks NHL-i mängijate osalemine olümpiaturniiri etteaimatavamaks: «Jäähoki on praeguseks niivõrd globaalne mäng, et kui NHL oleks kohal, siis oleksid maailma kuus tugevamat - Kanada, USA, VOK, Tšehhi, Rootsi ja Soome - kõik medalivõitlusse kaasatud. Tõsi, Kanada ja USA šansid oleksid NHL-i mängijate kohalviibimise puhul praegusest suuremad. Aga etteaimatavuse nivoo on praegu sama, mis ta oleks koos NHL-iga.»

Olümpiaraadios ka intervjuud rängale õlavigastusele vaatamata meeste üksiksõidus jääle tulnud iluuisutaja Aleksandr Selevko ja tema treeneri Irina Kononovaga. Sõna saavad ka Mariel Merlii Pulles, Henri Roos, Marko Kilp, Martin Himma ja Kalev Ermits.