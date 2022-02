Kohtunikud ei märganud viga, mis võis Hiinale maksma minna olümpiakulla

Parrot haaras ühte trikki tehes oma põlvest, kuigi oleks pidanud hoopis haarama kinni oma lumelauast. See oli suur viga, kuid punkte andes kohtunikud seda ära ei märkinud. Parrot sai selles sektsioonis 9,35 punkti maksimaalsest kümnest, kuid eksperdid arvavad, et ta pidanuks saama 6,5 silma.

«Olümpial on ajaraam väga tihe ja kohtunikud on suure pinge all. Nad ei jõua videokordusi vaadata. See on päris karm värk,» ütles BBC ekspert Ed Leigh. Hiinlastel oli võimalus esitada protest, kuid nad loobusid sellest.