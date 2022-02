Mis saab Pekingis medalipidudest? Varem või hiljem on hiinlased ukse taga ja pidu on läbi

Pekingis ülisuurslaalomis kulla võitnud austerlane Matthias Mayer ütles, et väike pidu tuleb kindlasti, kuid varem või hiljem on hiinlased ukse taga ja siis on pidu läbi.

31-aastane Mayer oli kindel, et tahab suurt võitu tähistada, kuid ei avaldanud lootust, et see Pekingis õnnestuda võiks. «Midagi me teeme kindlasti, isegi kui sellest ei tule suuremat paraadi. Varem või hiljem on hiinlased ukse taga ja pidu on läbi,» vihjas mäesuusataja, et ilmselt tuleb leppida väikese lõõgastumisega olümpiakülas.