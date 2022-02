Bö alustas tavadistantsi väga hea suusakiirusega ning see üllatas ka Skjelbreidi. Kuigi Bö ja Fillon Maillet eksisid mõlemad kahel lasul ning said kaks trahviminutit, siis edestas prantslane norrakat poole minutiga. See äratas endises tipplaskesuusatajas kahtlusi.