PM PEKINGIS ⟩ Põhialal kukkunud Eesti mäesuusataja lohutas ennast: vähemalt polnud ma ainukene

«Suurslaalomist, kus mul polnud palju ootusi ja tahtsin lihtsalt finišisse jõuda, sain kirja 35. koha. Täna tahtsin aga paremat tulemust teha, mistõttu läksin veidi suruma. Kuna slaalom on minu ala, siis tahtsin tulemust teha, kuid mul oli ebaõnne ja kukkusin. Vahel nii juhtub. See on raske rada ja siinsed tingimused on rasked. Katkestajaid oli täna veel ehk vähemalt polnud ma ainukene,» üritas USAs Minnesota osariigis Duluthi linnas üles kasvanud Vesterstein ennast lohutada.