Norralannast olümpiavõitja ei saa treeneri otsuse tõttu tiitlit kaitsta

Norra koondises lähevad 10 km distantsile suurfavoriit ja valitsev maailmameister Therese Johaug, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng ja Mathilde Myhrvold. See tähendab, et valitseval olümpiavõitjal Ragnhild Hagal jääb sootuks tiitel kaitsmata.

Norra naistekoondise peatreener Ole Morten Iversen põhjendas säärast valikut, et tahab kaht sportlast just teatesõiduks säästa. «Meil tuli keeruline valik langetada. Mõistagi pani koroonaviirus ka pitseri, sest pole saladus, et Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalvå pidanuks homme startima. Samas peame praeguste valikute juures jälgima ka naiste koormust olümpiamängudel. Praegune oli parim võimalik valik,» lausus Iversen.