Kuldsed Venemaa iluuisutajad on dopinguskandaali keskmes

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ja rahvusvaheline uisuliit (ISU) on mõlemad kinnitanud, et võistkondliku võistluse medalite jagamine on juriidilistel põhjustel edasi lükkunud. Algselt pidanuks medalitseremoonia leidma aset eile kohaliku aja järgi kell 21.

Portaal Inside the Games kirjutab, et probleem on seotud Venemaa olümpiakomitee ja rahvusvaheliste dopinguküttidega seotud olukorraga. Täpsemalt on medalite jagamise viivitus seotud ühe Venemaa sportlase dopinguprooviga, mis anti enne Pekingi olümpiat.