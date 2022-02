Laskesuusataja kartis Pekingi olümpial surma

«Tundub, nagu õhk puhutaks minema. Hingata on peaaegu võimatu. Õhku on võimalik kopsudesse saada, aga see tundub ebamugav,» kirjeldas Persson Aftonbladetile tingimusi.

Rootsi ajalehe loos kirjutatakse, et Zhangjiakous on temperatuurid kohati langenud 30 külmakraadini. See teeb võistlemise mõistagi äärmiselt keeruliseks.

Rootsi laskesuusataja Mona Brorsson tunnistas, et kardab Pekingis kõige rohkem just külma. «Enne võistlust kartsin, ma et suren. Aga sõidu ajal oli väga soe,» seletas rootslanna.