OLÜMPIARAADIO ⟩ Väliseestlast Vestersteini vaimustasid vanaisast ja vanaonust Otepääl nähtud jäädvustused

22-aastane Vesterstein on sündinud Minnesotas. Tema vanaisa on teise maailmasõja ajal Eestist Ameerika Ühendriikidesse põgenenud Paul Vesterstein, kelle vend Karl (Kaitlyni vanaonu) tuli aastatel 1946–57 mitu korda mäesuusatamisest Eesti meistriks ja töötas seejärel pikalt suusatreenerina. Mäesuusatamine on Vestersteinil seega geenides, sest sellega tegeles ka tema vanaisa.

«Kui ma külastasin paar aastat tagasi Otepääd, nägin seal pilte vanaisast ja vanaonust suusatamas. Ma tean, et vanaisa oli Eestist väga tihedalt talispordiga seotud ja ta tõi oma suusaarmastuse USA-sse kaasa. Ega ma päris täpselt teadnudki, kui oluline tegija ta Eestis oli, enne kui Otepääl käisin. See oli väga lahe kogemus seda teada saada,» räägib Vesterstein.

Järgmisel hooajal soovib Vesterstein, kelle põhiala on slaalom, võistelda mõnel MK-etapil ning osaleda ka maailmameistrivõistlustel. «Unistus on kindlasti jõuda järgmistele olümpiamängudele,» ütleb Vesterstein.

«Curling sõltub väga väikestest detailidest. Segapaaride alagrupiturniiri viimases voorus läks Kanada vise paar millimeetrit liiga pikaks ja jättis nad medalimängudest kõrvale," ütleb Kaldvee. "Harjaja tegi paar tõmmet liiga palju. Aga kui mõelda, kui palju harjamist ühe viske puhul on, ning arvestada, et medal sõltub paarist tõmbest, siis see näitabki, kui väike on tipus eksimisruum,» selgitab Lill.