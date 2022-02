Täna tuli avalikuks, et Pekingi olümpia iluuisutamise võistkonnavõistluses kuldmedali võitnud Venemaa olümpiakomitee koondise üks liikmeid andis positiivse dopinguproovi. Portaali Inside The Games andmetel jäi dopinguga vahele 15-aastane Kamila Valijeva. Vene väljaanne Sport Express teatel on sisuliselt kindel, et võistkonnavõistluse kuldmedal võetakse neilt ära.