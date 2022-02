Pekingi olümpia esimene positiivne dopinguproov tuli ootamatust kohast

ITA teatas, et esmaspäeval Pekingis läbiviidud võistlusvälises dopingukontrollis kogutud proov osutus positiivseks Maailma antidopingu agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja kantud anaboolse androgeense steroidi suhtes, vahendas Reuters.

«Sportlasel on keelatud 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel võistelda, treenida või mis tahes tegevustes osaleda,» seisis ITA avalduses. «Sportlasel on õigus vaidlustada ajutise võistluskeelu määramine Spordiarbitraažikohtu antidopingu kolleegiumis. Samuti on sportlasel õigus nõuda B-proovi analüüsi.»