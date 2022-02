Olümpiaparoodia! Norralased on Pekingi hüppemäel toimunu pärast marus

«Olen šokis ja ei saa millestki aru, mul ei ole sõnu. See on tsirkus,» põrutas Opseth pärast võistlust. «See oli kaos stardist finišini. Üks jaapanlannadest nuttis, ta oli täiesti löödud,» ütles Norra võistkonda kuulunud Robert Johansson.

Norra suurima ajalehe VG reporter Leif Welhaven kirjutas, et olümpiavõistluse hävitas kaos. «Nüüd on oluline jõuda tõeni, kuidas selline olümpiaparoodia sai toimuda. On väga kurb, et kõik läks viltu uue olümpiaalaga.»