Venemaa iluuisutaja Valijeva skandaalist; see on poliitiline mäng, Norra «astmaatikud» ei häiri kedagi

Olukorra teeb keeruliseks, et kuna Valijeva pole veel 16-aastane, ei tohi Rahvusvaheline antidoping (WADA) juhtumit selgitada. Ametlikult on välja öeldud vaid, et autasustamine on «juriidilistel põhjustel» edasi lükatud.

«Selles situatsioon on pandud kõik ootele. Arusaamatud süüdistused ja täiesti tühjast kohast. On üsna selge, et tegemist on poliitilise mänguga. Kohe, kui me kuskil spordialal võidame, järgnevad süüdistused,» postitas endine Venema tippiluisutaja Anna Pogorilaja Istangrami.

«Meilt on võetud lipp, hümn ja nüüd veel laimatakse. Samal ajal Norra koondises on kõik «astmaatikud», aga see ei häiri kedagi. Fakt on, et kõik meie sportlased läbisid dopinguproovid ja sealt ei leitud midagi. Hoiame pöialt meie sportlastele ja säilitame Venemaa hinge.»