Mida, miks ja millal? Valijeva andis kahtlase dopinguproovi juba kuid enne olümpiat

Ametlikult on vaid välja öeldud, et võistkonnavõistluse – mille Venemaa olümpiakoondis võitis – autasustamine lükkub edasi «juriidilistel põhjustel». Põhimõtteliselt nii ongi, sest Rahvusvahelise antidoping (WADA) ei tohi alla 16-aastaste sportlaste juhtumeid avalikult kommenteerida.

Küll aga on viimase päevaga selgeks saanud, et «juriidika» puudutab Valijevat. Venemaa uudisteportaal Championat selgitab mitmetele allikatel tuginedes toimuva tausta.

«Valijeva andis dopingutesti, mis sisaldas mikrokoguses keelatud aine jälgi. Samal on tõestatud, et see ei paranda kuidagi sportlikku sooritust,» selgitas anonüümne informaator.

Valijeva andis kahtlase proovi juba detsembris, kaks kuud enne Pekingi mänge.

Ajakirjanik Vasili Konovi sõnutsi leiti sportlase kehast trimetasidiini (Trimetazidine). Tegemist on eelkõige angiiniravimiga.

«Trimetasidiini on keelatud aine. See on nagu meldoonium. Kaitseb südant ja aju intensiivse soorituse ajal. Tavaliselt vaadatakse sellised asjad üle kahe-kolme nädala jooksul pärast dopinguproovi andmist. Samas võib positiivse tulemuse korral testi minna uuesti ülevaatamisele ja kontrollimisele,» rääkis spordiarst Nikita Karlitski.

«Aga fakt, et see nüüd päevavalgele tuli, on müstiline. Ilmselt kontrolliti enne süüdistuse esitamist asi kaks korda üle. Proove hoiustatakse kuni 10 aastat. Selle ainega on võimalik saada ka erand. Aga selleks tuleb saada arstilt tõend ja seejärel kanda Adamsi süsteemi kõik kasutamise andmed sisse.»

Muide, Venemaal oli trimetasidiiniga probleeme ka eelmisel, 2018. aasta Pyeongchangi olümpial. Siis jäi «vahele» bobikelgutaja Nadežda Sergejeva, kellel oli varasemalt olnud südameprobleeme. Ka tema proovist leiti keelatud ainet väga väikses koguses.