PM PEKINGIS ⟩ Norra koondise mänedžer andis Kristjan Ilvese olümpial osalemise kohta lootust

Ilves andis positiivse proovi 2. veebruaril, pärast seda on ta olnud Hiinas karatiinihotellis luku taga. Eile peetud normaalmäe võistlust pidi meie mees jälgima televiisorist, teisipäevasel suure mäe mõõduvõtul osalemine on samuti ebatõenäoline, ent mitte võimatu.

«Tema [kolmapäevase testi] CT näitaja on 32,» ütles Norra koondise mänedžer Ivar Stuan, kellega Ilves juba aastaid koos treenib, eile õhtul portaalile Dagbladet.

Eestlasega sama saatus tabas ala valitsejat Jarl Magnus Riiberit. Mõlemad mehed on siiani andnud vaid positiivseid proove, ent hiilivad vaikselt negatiivsele joonele lähemale. Mäng käib õhukesel piiril.

«Jarl annab siiani positiivseid proove. CT tase tõuseb, aga on endiselt alla 30. Negatiivseks tulemuseks läheb tarvis vähemalt 35. Ta peab selle piirini jõudma, siis saame ta välja. Natuke on veel aega,» on Stuani sõnutsi Ilves isegi veidi paremas olukorras kui Riiber.

«Järgmine võistlus on 15. veebruaril. Sinnani on kuus päeva. Kui saame Riiberi paari päeva jooksul välja, oleks võimalus veidi rahulikult treenida ja keha võistluseks valmis seada. Kui mitte, siis loodame 17. veebruari tiimivõistlusele,» lisas Stuan.

Isolatsioonist pääsemiseks tuleb sportlasel anda kas kaks järjestikust negatiivset (CT üle 40) koroonatesti või, kui isolatsioonis on veedetud juba üle nädala ning nakkusoht väiksem, kolm piiripealset (CT 35 kandis).

Pärast karantiini jäädakse veel nädalaks lähikontaktse staatusesse. See tähendab, et päevas tuleb anda kaks proovi ja liikuda eritranspordiga. Küll aga on lubatud (individuaalselt) treenida ja võistelda.

Ilvesega kohta Eesti olümpiakomiteel (EOK) positiivseid, koroonatesti mõttes negatiivseid, uudiseid veel raporteerida pole.