PM PEKINGIS ⟩ Eileen Gu vastus inimestele, kellele ta ei meeldi: olete harimatud ega tule kunagi olümpiavõitjaks

Sportlaskarjääri alguses võistles Gu oma sünniriigi USA lipu all. Otsuse esindada ema sünnimaad Hiinat tegi ta 2019. aastal. Ta selgitas, et otsuse taga peitub ainulaadne võimalus inspireerida miljoneid noori hiinlasi, eelkõige aga tüdrukuid, läbi oma lemmikala. Tema hinnangul on USAs juba niigi palju eeskujusid, kuid Hiinas nägi ta tühja kohta.