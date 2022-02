FOTOD ⟩ Venemaa uisuliit: Valijeva pole olümpialt eemaldatud. Sportlane valmistub individuaalvõistluseks

Ametliku info kohaselt viibib iluuisutamise tiimivõistluse, mille suuresti tänu Valijevale võitis Venemaa, autasustamine «juriidilistel» põhjustel. Küll aga on juba selgeks saanud, et põhjuseks on Valijeva paari kuu tagune positiivne dopinguproov. Aga kuna tegemist on alles 15-aastase sportlasega, pole kõigil instantsidel õigust asja avalikult arutada.