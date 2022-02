0,4 sekundiga Johaugile olümpiakulla kaotanud soomlanna: see oli mu karjääri viimane võimalus

Niskanen oli väga lähedal olümpiakullale, sest 3,7 km enne finišit oli tema edu Therese Johaugi ees 11 sekundit. Tasapisi hakkas soomlanna edu vähenema ning finišis selgus valus tõsiasi. Ta pidi tunnistama Johaugi 0,4-sekundilist paremust.

Kuigi võiks arvata, et Niskanen tunneb veidi kaotusvalu, siis nõnda ikkagi polnud. Ta oli äärmiselt õnnelik, et viimaks saabus tema päev rõõmustada. «Tunne on väga hea. See oli minu karjääri viimane võimalus individuaalseks medaliks. Olen väga uhke, et suutsin lõpuni võidu eest heidelda. Ma jään võistlusega väga rahule,» sõnas pisaratega võidelnud Niskanen Soome meediale.