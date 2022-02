Ülinapilt soomlanna alistanud Johaug: tunnen talle kaasa, võiksin oma kulda jagada

«See olümpiakuld on väga suure tähendusega. Võistlus oli väga tihe ning olime Kerttuga täiesti võrdsel tasemel,» alustas Johaug intervjuud. «Ma tunnen talle kaasa, sest kõik sportlased teavad, mis tunne on kullast nõnda napilt ilma jääda. Kui saaksin siis jagaksin temaga enda medalit.»

Johaug oskas juba eile hinnata, et soomlastest saavad tema suurimad konkurendid tänases võisluses. «Teadsin, et Niskanen on kõrgmäestikus väga hea. Samuti rääkis tema kasuks stardipositsioon. Tal olid kõik võimalused olümpiakullaks olemas,» lõpetas Johaug usutluse Soome meediale.