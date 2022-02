Oma pitseri etteastele jättis Zhangjiakou olümpiaradade kõrgus, mis jääb nii 1700 meetri kanti. «Kõrgel on raske. Hapnikku tuleb vähem peale ning tõusudel on raske ja kiirust vähe,» kommenteeris Keidy ning lisas, et lõpuks suusastaadionile jõudes oli väga hea tunne. «Siis tead, et kohe jõuad lõppu ja üle joone tulles on hing rõõmus.»