Käbi ei kuku kännust kaugele: isa ja poeg krooniti 34 aasta pikkuse vahega olümpiavõitjaks

29-aastase Strolzi jaoks on käimasolev hooaeg olnud väga edukas. Just tänavu jõudis ta esimest korda MK-sarjas poodiumile, võites jaanuaris Šveitsis Adelbodenis peetud slaalomivõistluse.

Ent kõik võinuks olla sootuks teisiti. Strolz tunnistas pärast olümpiavõitu, et kaalus eelmisel kevadel karjääri lõpetamist, vahendab väljaanne Blick, sest ta visati Austria koondisest välja. «Mu isa tegi mulle aga selgeks, et mul on slaalomis edu saavutamiseks kõik oskused olemas,» selgitas Strolz, miks ta jätkata otsustas.